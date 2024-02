Edimar convoca tesoureiro do sindicato para esclarecimentos

Volta Redonda – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, mandou publicar um boletim convocando o diretor de Finanças da entidade a explicar saques que totalizam R$ 670 mil no Banco Santander. As retiradas teriam sido feitas sem a autorização do presidente.

Segundo Edimar, “o dinheiro faz muita falta para o sindicato, principalmente porque a entidade atravessa um momento financeiro extremamente delicado”.

O boletim informa que foram feitas 142 movimentações, e que o dinheiro teria sido retirado na boca do caixa.

Segundo o estatuto, mas movimentações financeiras têm que ser feitas com a anuência do diretor de Finanças e do presidente.

Discussões internas em grupos de WhatsApp a que a reportagem teve acesso mostram que grupos que integram a atual direção estão trocando acusações e críticas. Um deles afirma que acha absurdo discutir o assunto em público.