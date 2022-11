Edimar Miguel aguarda decisão do TST para assumir sindicato - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 09:44 horas

Candidato a presidente pela Chapa 2 esteve em Brasília e disse que juíza de Volta Redonda vai se manifestar no processo em terceira instância

Volta Redonda – Edimar Miguel, candidato a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense pela Chapa 2, que recebeu a maioria dos votos na eleição realizada em julho, disse em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE que espera que, até o fim do ano, esteja decidida a disputa jurídica em torno das eleições. Ele afirma que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes, pediu ao juízo da Justiça do Trabalho em Volta Redonda que se manifeste no processo.

— Acredito que, após receber a manifestação da juíza de Volta Redonda, o TST poderá decidir o caso, e espero que seja a nosso favor – disse Edimar.

O caso

O resultado da eleição realizada em julho não implicou na posse da Chapa 2 porque a Chapa 1, encabeçada por Jovelino Juffo, contestou judicialmente a composição da Chapa 2, alegando que alguns integrantes não eram metalúrgicos, por terem sido demitidos antes do período de registro de chapas para a eleição.

A Chapa 2 alega que os trabalhadores que a integram não podem ser considerados demitidos, porque ainda está em andamento uma ação em que eles solicitam sua reintegração ao quadros da CSN.

— Eles não poderiam ter sido demitidos, porque estávamos no período de negociação de acordo, quando são vedadas demissões sem justa causa – disse o candidato da Chapa 2.

Segundo Edimar, a Comissão Eleitoral, formada por integrantes de cinco centrais sindicais, tinha conhecimento das demissões e aceitou o registro da chapa, justamente porque a reintegração está sendo discutida na Justiça, sendo que a primeira e segunda instâncias teriam dado ganho de causa aos trabalhadores, faltando apenas a confirmação pelo TST.

Reintegração

Edimar afirmou ainda que pretende acionar a CSN para que todos os trabalhadores demitidos por conta das paralisações ocorridas durante a negociação do acordo salarial.

Dificuldades

Edimar afirmou que espera encontrar um cenário financeiro difícil ao assumir a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele afirma que já pediu uma prestação de contas da atual diretoria, mas não foi atendido pela via administrativa:

— Fui obrigado e entrar na Justiça para pedir a prestação de contas, e mesmo assim, ainda não sei o que vou encontrar. Não espero ver um cenário positivo, porque tenho indícios de que o sindicato está em dificuldades — disse.

Outro lado

A reportagem tentou contato com a atual direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense para ouvir sua posição sobre as declarações de Edimar, mas não obteve resposta.