Matéria publicada em 11 de março de 2021, 12:26 horas

Angra dos Reis – A rede de Atenção Primária à Saúde do município de Angra do Reis oferta 15 vagas de profissionais pelo Ministério da Saúde, no Programa Mais Médicos. Os novos contratados ainda terão a missão de ampliar o enfrentamento à Covid-19, no cuidado imediato e no suporte à campanha de vacinação nos postos de saúde.

Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam de formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (registro no Conselho Regional de Medicina).

O edital completo foi publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira, dia 8 de março. A relação dos municípios com adesão renovada ao Mais Médicos e as vagas confirmadas será divulgada no dia 23 de março, no endereço eletrônico: http://maismedicos.gov.br.

A expectativa é que a 1ª Chamada, com a apresentação dos médicos à Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, a homologação e a alocação dos profissionais nas unidades básicas de saúde, ocorra entre os dias 12 e 23 de abril.