Em 24 horas, Rio Barra Mansa volta a transbordar no Nova Esperança

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 20:33 horas

Em uma hora, choveu 59 milímetros, segundo a Defesa Civil de Barra Mansa

Barra Mansa- O Rio Barra Mansa voltou a transbordar na noite desta segunda-feira (17), às 19h45, na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. Essa é a segunda cheia do rio em 24 horas. Na noite de domingo (16), o rio já havia transbordado em decorrência da chuva que atingiu a região. A Defesa Civil informou que nesta segunda-feira choveu 62,0 milímetros, sendo que 59 milímetros ocorreram em uma hora. Já domingo choveu 74,4 milímetros.

– A previsão era de 30 a 60 milímetros de chuva em 24 horas, entretanto choveram 59 mm em uma hora, isso é um número bem acima do esperado para uma hora – disse Sérgio Mendes, coordenador da Defesa Civil.

Ele ainda esclareceu que os moradores do bairro receberam o novo alerta às 19h, o nível do Rio Barra Mansa chegou a 2,69 mm acima do normal e não houve registro de desabrigados ou desalojados.