Em nova ação, moradores do Vista Alegre são testados em massa para Covid-19

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 16:58 horas

Barra Mansa- Em nova ação da Prefeitura de Barra Mansa, que segue promovendo testagem em massa para Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde esteve nesta quinta-feira, dia 29, com as equipes da Vigilância em Saúde, na Praça Juscelino Kubitschek, no bairro Vista Alegre. A ação tem como principal objetivo combater a propagação do vírus.

Todas as pessoas são examinadas por meio de testes rápidos. A testagem é feita através de uma amostra de sangue do indivíduo, que pode constatar a produção de dois anticorpos: o IgM ou IgG. O primeiro é produzido quando o indivíduo está na fase aguda da doença, iniciada entre cinco e sete dias após a infecção pelo vírus. Já o segundo continua circulando no organismo da pessoa mesmo depois de passar pela fase mais intensa e indica, teoricamente, a proteção a infecções futuras.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes detalhou a ação que está sendo realizada nos bairros. “As testagens estão acontecendo dentro da normalidade. Estamos atendendo idosos, crianças e adultos, indiscriminadamente. Por onde passamos, percebemos a boa receptividade da população. Estamos com este trabalho itinerante com o intuito principal de preservar a saúde dos nossos munícipes”, destacou Sérgio Gomes.

O secretário ainda explicou como acontece o procedimento depois da testagem. “Se a pessoa testar positivo, avaliamos o estado de saúde dela. Se não estiver com sintomas graves, a encaminhamos para a unidade de saúde mais próxima. Caso alguém apresente uma diferenciação nos sintomas, algo mais grave, orientamos ir ao Centro de Tratamento do Covid, na UPA da Região Leste”, frisou.

O morador João Batista de Almeida agradeceu a iniciativa da prefeitura. “Muito bom isso que estão fazendo. É importante estar atento a doença. Trazer o pessoal para testar a gente no bairro foi uma ótima iniciativa”, enfatizou.