Em quatro meses, Volta Redonda reverte perdas de empregos de 2020

Caged aponta que a cidade voltou a ter um estoque de mais de 70 mil postos de trabalho com carteira assinada

Volta Redonda – Quando as medidas de isolamento social foram decretadas como forma de combater o aumento de contágio da Covid-19, a partir de março de 2020, surgiu uma preocupação, em todo o Brasil, com as possíveis perdas de empregos em razão de medidas como o fechamento temporário de vários estabelecimentos de comércio e serviços. Essas previsões se mostraram reais, e Volta Redonda perdeu, entre março e maio, uma imensa quantidade de postos de trabalho.

A flexibilização das atividades econômicas, iniciada em junho, permitiu a recuperação parcial desses empregos ainda nos meses finais de 2020, e, nos quatro primeiros meses de 2021, a cidade conseguiu reverter o que restava das perdas do ano anterior. Os dados são do Caged, gerados pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia.

Os números ao longo do tempo

Os dois primeiros meses de 2020, ainda antes de a Organização Mundial de Saúde reconhecer a pandemia de Covid-19, foram de movimentação relativamente pequena no mercado de trabalho: em janeiro, houve 311 demissões a mais do que admissões, mas isso é creditado às dispensas de empregados temporários contratados para as vendas de fim de ano; fevereiro apontou um saldo ligeiramente positivo, de 34 postos de trabalho, em um mês “encurtado” pelos feriados de Carnaval.

Quando começaram as medidas restritivas, em meados de março, começaram os alertas de que o fechamento da maior parte do comércio, mantendo abertos apenas estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustível, gerariam a perda de muitos empregos. Um desses avisos foi dado pelo vereador Luciano Mineirinho, que também é contador: durante uma sessão na Câmara Municipal, ele alertou para o risco de milhares de demissões.

Mineirinho estava certo: nos meses de março, abril e maio, quando as medidas de isolamento social estiveram no auge, a cidade perdeu 3.572 empregos com carteira assinada. Ao fim desse período, Volta Redonda tinha 66.688 postos formais de trabalho. Nessa fase, o comércio fechou 820 postos de trabalho, a indústria, 978, o setor de serviços, 1.698, e a construção civil, 78.

Em junho, antes de as flexibilizações começarem de forma efetiva, a “sangria” de empregos reduziu o ritmo: foram 36 demissões a mais do que admissões, cerca de 1% do que ocorrera nos meses anteriores.

Julho já teve uma flexibilização mais constante, embora tenha havido um fechamento de quinze dias, iniciado por causa da queda no percentual de vagas em UTI. Resultado: saldo positivo de 43 empregos.

Em agosto, a cidade presenciou a perda de 123 postos de trabalho, mas esse movimento não se deveu aos setores de comércio ou serviços. A perda veio da indústria, que eliminou 223 empregos naquele mês.

Entre setembro e dezembro, a cidade manteve a economia em funcionamento e recuperou parte das perdas. Foram 2.692 admissões a mais do que demissões. No entanto, isso não foi suficiente para recuperar a empregabilidade aos níveis pré-pandemia. Volta Redonda fechou o ano com um saldo negativo de 1.284 empregos e um estoque de 69.264 postos de trabalho formais.

No primeiro mês de 2021, com um saldo positivo de 305 empregos – algo raro para o mês – a cidade manteve a recuperação de seu mercado de trabalho. Em fevereiro, com o Carnaval cancelado em todo o país, a recuperação se acelerou, e Volta Redonda empregou 432 pessoas a mais do que as demissões no mesmo período. Março manteve o crescimento, com saldo positivo de 495 empregos, e abril registrou novamente mais admissões do que demissões – desta vez, 373.

O resultado foi que os quatro primeiros meses de 2021 resultaram em 1.605 novos empregos, com a cidade chegando a ter 70.689 empregos com carteira assinada.

Desses mais de 1.600 empregos, mais da metade (821) foram criados na indústria; a construção criou 241, o comércio, 75, e o setor de serviços, 471. A agropecuária, setor reconhecidamente pequeno em Volta Redonda, fechou três postos de trabalho ao longo de 2021.

