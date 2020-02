Em Resende, exames negam suspeita de coronavírus

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 22:14 horas

Resende – A Prefeitura de Resende informou em nota oficial que o caso suspeito de Coronavírus (Covid-19) , atendido em 27 de fevereiro, teve seu resultado de exame liberado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels-RJ como negativo para a doença.

A paciente foi atendida em um hospital da rede privada, se encontra com saúde estável e foi mantida em isolamento domiciliar. As medidas de controle e monitoramento do caso, assim como de familiares e outras pessoas que tiveram contato com a paciente, foram mantidas, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde.

A rede de assistência municipal à Saúde encontra-se preparada para detecção de prováveis casos suspeitos e seguirá os protocolos técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Resende criou uma sala de situação para o acompanhamento de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus, conta com representantes das unidades de saúde de Resende (hospitalar, atenção básica e atenção especializada); com a equipe de vigilância em saúde; secretaria de administração da saúde; farmácia e laboratório.