Em VR, The Fevers promete viagem musical de 59 anos de sucesso

Volta Redonda – No próximo dia 9 de março, o Teatro Gacemss será palco de uma celebração musical única, com a apresentação da banda The Fevers e sua renomada turnê ‘Do Vinil ao Digital’. Com 59 anos de trajetória musical, a banda promete uma noite memorável, repleta de clássicos que marcaram gerações.

Originários de 1965, os membros fundadores, liderados pelo baixista Liebert, deram vida ao grupo The Fenders, que posteriormente se transformou nos lendários The Fevers. A inspiração para o nome veio de uma música de Elvis Presley chamada ‘Fever’, marcando o início de uma jornada musical que ultrapassa décadas.

A transição do vinil para o CD, segundo o atual vocalista Luiz Claudio, foi gradual e posteriormente acelerada. Entre 1995 e 2000, a banda lançou seus trabalhos em ambas as mídias, acompanhando a evolução tecnológica da indústria fonográfica.

A formação atual, composta por Liebert no baixo, Luiz Claudio como vocalista, Rama na guitarra e violão, Otávio Henrique na bateria, e Claudio Mendes nos teclados e vocal, promete conduzir o público a um espetáculo envolvente. Hits como ‘Mar de Rosas’ e ‘Vem me Ajudar’ estarão presentes, proporcionando uma viagem nostálgica pelos sucessos que consagraram a banda.

A história da banda é repleta de momentos marcantes, incluindo shows inesquecíveis no Maracanãzinho, participações especiais de Tim Maia e apresentações que se tornaram parte da história da música brasileira. O mais recente álbum da banda, ‘Vem Dançar 2’, reflete a qualidade e o repertório cuidadosamente selecionado que caracterizam o grupo.

Serviço:

The Fevers | Do Vinil ao Digital

9 de março (sábado), às 19h

Teatro Gacemss 1, em Volta Redonda

Classificação: 16 anos

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresso Digital, com valores que variam de acordo com a localização no teatro, oferecendo opções de plateia, balcão e mezanino. A plateia VIP tem valor de R$140,00 (inteira), R$100,00 (com 1 kg de alimento), R$70,00 (meia-entrada) e R$56,00 (para associados do Gacemss). Já a plateia, balcão e mezanino têm valores de R$120,00 (inteira), R$80,00 (com 1 kg de alimento), R$60,00 (meia-entrada) e R$48,00 (para associados do Gacemss).

Mais informações pelo telefone: (24) 3343.1770