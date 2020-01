Engavetamento interdita tráfego na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2020, 16:54 horas

Barra Mansa- Um engavetamento envolvendo cinco veículos, na tarde desta sexta-feira (03), interditou a Via Dutra (BR-116), no Km 270, no sentido São Paulo, trecho que corta Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais ainda não informaram se houve vítimas. O congestionamento chega a oito quilômetros.