Entidades empresariais acendem luzes de Natal em Barra Mansa nesta quinta-feira

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:26 horas

Ação marca a chegada da melhor época de vendas para o comércio e é uma iniciativa da CDL, Aciap e Sicomércio

Barra Mansa – Assim como em anos anteriores, as entidades representativas do comércio de Barra Mansa – CDL, Aciap e Sicomércio – estão nos preparativos finais para lançar, oficialmente, a temporada de Natal na cidade, que será representada por enfeites e luzes natalinas, decorando as ruas para a data mais importante do calendário comercial. A um mês do Natal, a população barra-mansense e de cidades vizinhas poderá conferir de perto, a partir desta quinta-feira, dia 25 de novembro, toda a magia e encanto da época, através de objetos luminosos, presépio e muita beleza.

Além dos locais iluminados que enfeitaram a cidade em 2020, neste ano o projeto contempla estender a decoração na Avenida Domingos Mariano até em frente ao Supermercado Bramil. A iluminação decorativa também enfeitará a antiga estação e a Praça do Ano Bom. E, com o apoio e patrocínio da empresa Transporte Generoso, a decoração também chegará aos bairros Vila Nova e Nove de Abril.

Izamara Vieira, proprietária de uma loja na Vila Nova, conta que o dezembro é, sem dúvida, o melhor mês de vendas para o comércio. “E, como no ano passado estávamos todos envolvidos inteiramente e emocionalmente com a pandemia, esse ano, os enfeites de Natal com certeza terão um brilho diferente, serão mais notados com certeza. Aqui na Vila Nova com certeza, já será diferente pelas apresentações natalinas que teremos, enfeites, luzes, brilho e pela emoção de já podermos unir familiares com o brilho e o Espírito de Natal em cada sobrevivente desses quase dois anos de insegurança. Acreditamos que essas ações que conseguimos unir no bairro, união de várias entidades, irão melhorar sim as vendas, incentivando aquela vontade de presentear alguém”, detalha a lojista, feliz com a iniciativa das entidades.

Já no bairro Nove de Abril, Everton Pinheiro, dono de um estabelecimento especializado em material de construção, está entusiasmado com a data. “Pelo que me recordo esse é o primeiro ano em que isso ocorre, e é muito positivo para o comércio dos bairros, pois o feedback que temos dos próprios clientes é que eles percebem que o comércio de bairro também é capaz de suprir suas necessidades, sem ter que estar se deslocando para os grandes centros. E a decoração natalina vem enfatizar ainda mais essa situação”, complementa Everton.

A decoração inclui sinos e arabescos iluminados, anjo com trombetas, bolas e estrelas de Natal, linhas de cabo de aço com cometas luminosos, uma bola de Natal em formato 3D instalada na Praça da liberdade e as famosas e coloridas árvores sakuras que tanto fizeram sucesso no ano passado e que esse ano estará presente em outros pontos da cidade. Novamente o lindo presépio com personagens em tamanho real será montado na Praça da Matriz.

“Mais uma vez, a CDL Barra Mansa, a ACIAP e o Sicomércio investiram nesse projeto por acreditarem que a decoração no município ajuda a resgatar a magia, a trazer o espírito natalino, iluminando e embelezando as ruas e o comércio barra-mansense e, consequentemente, movimentando a economia neste fim de ano”, disse o presidente da CDL, Leonardo dos Santos. Segundo o empresário, toda essa ação fomenta o comércio para a data mais importante do calendário comercial, ajuda a atrair novos consumidores para a cidade, envolvendo e motivando toda a população, bem como as equipes que trabalham no comércio.

“As entidades vêm se unindo já há alguns anos buscando trazer um Natal à altura da população de Barra Mansa e, também, do nosso comércio. Ano passado, ACIAP, CDL e Sicomércio se juntaram para trazer uma iluminação maior à cidade e isso é um esforço muito grande pra nós, pois é um projeto que tem um custo alto”, explicou Matheus, ressaltando que uma entidade sozinha não conseguiria custear o valor dessa iluminação. “Mas, quando nos unimos em prol do objetivo, que é trazer um Natal à altura da nossa cidade, da nossa população e, também, dos associados dessas entidades, conseguimos melhorar a cada ano. Queremos a população na rua, mas de forma segura, e o comércio de Barra Mansa, por ser a céu aberto e por seguirmos os protocolos, por conta da pandemia, proporciona essa segurança. Barra Mansa tem um comércio forte, que consolida cada dia mais a vocação da cidade para esse setor. E é com muita felicidade que, mais uma vez, as entidades se unem e entregam uma bela decoração, pois a cidade merece”, complementou.

Já o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, lembra que a união das entidades foi essencial para que o projeto ficasse na amplitude que ficou. “Uma ação que foi sendo construída a várias mãos, com a participação total das diretorias e, assim, idealizamos o projeto, que começou pequeno e veio crescendo, ano a ano. Fomos encorpando e nos fortalecendo e, então, a dedicação foi aumentando e hoje temos esse projeto lindo sendo implantado com toda essa beleza. Isso é gratificante de se ver. Estamos contando com o apoio do Poder Público com os shows e eventos e a previsão é que seja cada vez melhor, sempre fomentado o comércio e fazendo com que as vendas tendem a crescer, uma vez que está sendo oferecido ao público o lazer, a beleza e toda a magia do Natal”.

Programação Cultural

Com apoio da meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, o Natal Luz e Magia contará, esse ano, com novidades na parte cultural. O governo municipal divulgou que haverá uma programação especial nos três primeiros domingos de dezembro – dias 05, 12 e 19 – com diversas atividades na Avenida Joaquim Leite, entre outras novidades.

Às 18h30 desta quinta-feira, dia 25, o Papai Noel sairá do Restaurante Cidadão, na Avenida Domingos Mariano, em direção à Joaquim Leite, no Centro. O bom velhinho percorrerá o trajeto em um veículo e receberá as crianças no presépio montado na Praça da Matriz.

Nos dias 05, 12 e 19/12, o tráfego de veículos na Avenida Joaquim Leite ficará interrompido até as 17h, no trecho entre a Travessa Barão de Guapy e a Praça da Matriz. A interdição será a partir das 23h dos dias anteriores às datas. Um palco será montado para a realização de apresentações musicais do Domingão de Natal, que acontecerão às 10h e às 14h todos os dias. O comércio permanecerá aberto das 9h às 17h. As atrações musicais serão confirmadas e divulgadas em breve pela Prefeitura.