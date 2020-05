Entrevista exclusiva: Samuca Silva fala sobre a reabertura do comércio varejista em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 18:00 horas

Prefeito de Volta Redonda explica as razões que permitiram a flexibilização e os cuidados a serem tomados para que ela continue

Volta Redonda – Desde que o prefeito Samuca Silva decretou medidas de isolamento social para enfrentar a pandemia da Covid-19, em 23 de março, um dos pontos que mais atraíram a atenção da população foi o fechamento do comércio varejista de itens não essenciais. Nesta segunda-feira (11) essas lojas vão poder reabrir, com uma série de medidas de segurança. Nesta entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, Samuca fala desse momento.

DIÁRIO DO VALE – O comércio varejista de rua voltará a funcionar em Volta Redonda nesta segunda-feira, de 14 às 22 horas. Isso significa, de alguma forma, que a população pode reduzir suas precauções com a Covid-19?

Samuca Silva: De forma alguma. Esse é um momento que ainda devemos ser mais vigilantes. E essa reabertura gradual do comércio só está sendo possível porque tomamos as medidas necessárias de proteção a Covid-19 logo no início da pandemia. Foram medidas como a suspensão das aulas, o fechamento da cidade para a entrada de carros de outros municípios, ter tornado obrigatório o uso de máscaras, proibição de aglomerações, entre outros, que permitiram esse retorno do comércio.

Mas vale destacar que o retorno do comércio está condicionado ao avanço do vírus. Então vamos acompanhar diariamente esse avanço dos casos suspeitos e a ocupação dos leitos nas unidades de saúde. Por isso, para que o comércio permaneça aberto, é importante todos fazerem sua parte. E o grupo de risco permanecer em casa.

As pessoas só devem ir ao comércio se for extremamente necessário e, ao sair de casa, devem usar máscara e sempre higienizar as mãos.

DV – Quais as medidas que as lojas e outros estabelecimentos deverão adotar para tornar esse retorno o mais seguro possível?

Samuca: Conforme estabelecido no artigo 5º do decreto 16.146, todos os estabelecimentos devem intensificar as ações de limpeza, disponibilizar lavatório para as mãos ou álcool em gel para os clientes, divulgar informações sobre as medidas de prevenção acerca da COVID-19, estabelecer o horário exclusivo de 14 às 15h para idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade, controlar a entrada de clientes no interior dos estabelecimentos, limitando o número de consumidores a um consumidor para cada dez metros quadrados de loja, entre várias outras medidas. Enfim, estamos fazendo todo o possível para evitar a contaminação nas ruas e estamos exigindo que os comerciantes façam o mesmo da porta pra dentro das lojas.

DV – E as pessoas físicas? Que atitudes devem tomar para evitar a contaminação?

Samuca: Primeiramente, quem puder deve ficar em casa. O isolamento social é primordial para que possamos vencer essa batalha. Lavar sempre as mãos e higienizar com álcool em gel também é importantíssimo. Precisamos manter isolados principalmente o grupo de risco. Portanto, por mais difícil que seja, devemos evitar o contato com nossas mães, pais, avôs e avós. Os mais idosos são mais vulneráveis a esse vírus e, em Volta Redonda, estamos conseguindo fazer com que a infecção do grupo de risco seja baixa. Precisamos manter assim.

DV – As entidades empresariais da cidade vêm insistindo há algum tempo no retorno às atividades, e a prefeitura negociou esse retorno com o Ministério Público do Estado do Rio e a Justiça. O senhor se sente seguro de que a cidade pode ter esse retorno, nos termos acertados?

Samuca: Só com rigor podemos voltar com o comércio, monitorando junto a capacidade de leitos. Se não for assim, não há segurança para a reabertura. Entendo que milhares de famílias vivem dessa fonte de renda. Mas em Volta Redonda havia uma decisão judicial que ordenava o fechamento de todas as atividades. Mas, sabendo da importância do comércio, e pelas medidas que tomamos de proteção a Covid-19, nós criamos seis eixos de monitoramento da evolução do vírus em nossa cidade, para que possamos reabrir o comércio de forma responsável e gradativa, sempre embasado em critérios técnicos. Para termos segurança de que o vírus está evoluindo dentro de um controle, é muito importante que:

1- O número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dia;

2- O número de leitos ocupados no CTI não ultrapassar 50%;

3- O número de leitos ocupados no Hospital de Campanha não ultrapassar 70%;

4- Grupos de risco em isolamento social;

5- Uso de máscaras obrigatório;

6- Proibição de aglomerações.

Esses são os seis eixos de monitoramento que permitem reabrir o comércio com segurança. Mas, caso esses índices sejam extrapolados, não teremos alternativa a não ser fechar novamente o comércio.

DV – Sobre o horário do comércio, que gerou reclamações de algumas pessoas, na época das vendas de Natal e em outras datas, como o Dia das Mães, não é comum o funcionamento até 22 horas?

Samuca: Exatamente. A intenção é evitar aglomeração e a tarde o fluxo de pessoas é menor. Lembro que estamos vivendo tempos difíceis. Esse vírus que está em nossa cidade já matou mais de 270 mil pessoas ao redor do mundo e deixou a maior potencia econômica mundial em colapso. Sair de casa para ir ao comércio tem que ser feito em momentos de extrema necessidade. Os comerciantes estão autorizados a funcionar das 14h até as 22h, sendo que as lojas que quiserem, podem fechar antes sem problemas. Esse horário é uma medida inicial, que será avaliada e, se necessário, poderá ser alterado. Mas no início precisamos evitar que muitas pessoas vão à rua no mesmo horário, por isso a abertura no período da tarde. Toda e qualquer medida será feita de forma técnica e sempre com a avaliação dos resultados.

DV – A prefeitura pediu apoio à PM para mais segurança à noite nas áreas comerciais?

Samuca: Sim. Na verdade o 28º BPM já vem apoiando as ações de bloqueio da cidade e tem intensificado o patrulhamento. Os policiais que atuam na nossa cidade, assim como os trabalhadores da saúde e de tantas outras áreas estão de parabéns, pois estão trabalhado incansavelmente. Vamos ter o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar nos centros comerciais, garantindo assim uma maior seguança.

DV – Se os números continuarem favoráveis, os shoppings retornam a funcionar dia 18? Quais são as restrições?

Samuca: Sim, a princípio os shoppings retomam o funcionamento a partir do dia 18, das 12h às 20h. Por se tratar de locais com grande circulação de pessoas, existem regras específicas para esse tipo de atividade. Para que sigam as determinações, os shoppings devem:

Ter apenas 1 pessoa para cada 10m2 por área comum; o tempo de permanência de no máximo 1 hora e 30 min no estacionamento para cada veículo; proibição de acesso a menores de 05 anos e maiores de 60 anos; a praça de alimentação deve funcionar com a utilização das mesas pelos consumidores de forma intercalada “mesa sim, mesa não”, observando a ocupação máxima de 30% (trinta por cento); e fica proibido o funcionamento dos seguintes espaços comuns que gerem aglomerações: cinemas e espaços de brinquedos.

DV – O senhor fechou as entradas da cidade para veículos de fora, assim como outros municípios. A diferença foi que mandou instalar barreiras físicas em pontos estratégicos. Elas ajudaram a garantir que esse fechamento funcionasse?

Samuca: Com toda certeza. Esse fechamento é fundamental para evitar que o vírus seja importado de outras cidades para Volta Redonda. O momento é de cada pessoa ficar na sua cidade, sem fazer turismo seja ele de qual natureza for. As pessoas que tem familiares em outras cidades, o que desejam vir a Volta Redonda para visitar algum parente, a minha recomendação é que não o façam. Muitas pessoas estão com o vírus mas não apresentam os sintomas. Sem querer você pode acabar contaminando a sua mãe, sua avó, ou algum outro parente que você ama. Então, nesse momento, o isolamento social é muito importante.

DV –Na situação atual e no que é possível projetar para os próximos dias, Volta Redonda dispõe dos leitos de média e alta complexidade necessários ao tratamento da Covid-19?

Samuca: Nossa cidade vem se preparando ao longo das últimas semanas. Montamos um hospital de campanha com 114 leitos, estamos reformulando o modo de uso do Hospital do Idoso e também estamos com o antigo Santa Margarida pronto. Tudo isso para garantir que o número de leitos seja o maior possível para os pacientes da nossa cidade. Atualmente as nossas taxas de ocupação de leitos estão baixas, bem abaixo do limite dos seis eixos de monitoramento, apesar de termos mais de 550 casos confirmados. Isso acontece devido a característica da contaminação da nossa cidade, pois estamos conseguindo fazer com que o grupo de risco não tenha contato com o vírus. Mas ainda não vencemos esse vírus, e controlar contágio é essencal

DV – Além das questões biológicas e econômicas, o isolamento social afeta psicologicamente as pessoas. Como o senhor avalia a atuação da equipe da prefeitura que tem dado suporte nesses casos?

Samuca: Sabemos que esse período de quarentena é ruim para todos e o impacto do isolamento social na saúde mental das pessoas pode gerar ansiedade, depressão. Por isso criamos uma medida inovadora, implantando uma central de apoio com atendimento psicológico, via telefone, as pessoas impactadas pelo isolamento social devido a Covid-19, o novo Coronavírus. A central de apoio funcionará com profissionais no atendimento psicológico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, através dos números: 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158.

DV – Como o senhor mesmo disse, a pandemia e a crise que ela provoca não são eternas. O que o senhor considera que será mais urgente após a fase mais aguda da pandemia da Covid-19 ser superada?

Samuca: Nesse momento nosso foco total é no combate a Covid-19 e salvar vidas. Mas depois teremos muitos desafios, principalmente de ordem econômica, já que a arrecadação municipal será bastante afetada por essa crise. Mas teremos muitos desafios pela frente. Mas isso não nos assusta: vamos encarar e vencer, com planejamento e gestão eficiente. Acredito que a fase mais aguda da pandemia será a segunda quinzena de maio e a primeira de junho.