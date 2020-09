Equipes do Parque da Serra da Concórdia resgatam animais debilitados após incêndio

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 15:15 horas

Valença– A equipe de guarda-parques realizou uma varredura para resgatar os animais vítimas do incêndio no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença. Até essa terça-feira, dia 16, três vidas haviam sido salvas: uma paca, um filhote de urubu e um coelho tapiti.

O parque é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Um incêndio de grandes proporções atingiu o local. As chamas consumiram 70 hectares de área do parque e provocou a morte de várias espécies da fauna local. “Encontrar animais vivos é uma tarefa difícil, mas nos enche de esperança de superar esta tragédia”, disse o gestor da unidade, Maurício Macedo.

Para ele, o momento também exige a intensificação dos trabalhos no viveiro de mudas e no reflorestamento da unidade. Os incêndios florestais provocam graves danos ambientais, como a destruição da vegetação, a morte de animais silvestres, a degradação do solo e a poluição atmosférica, além de ser responsável por danos à saúde, pois causam doenças respiratórias.

Denúncias de crimes ambientais

Em caso de incêndio florestal, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Denúncias de crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro podem ser feitas no site do Inea: www.inea.rj.gov.br.