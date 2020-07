Espaço com mesas atrás do Jardim das Preguiças é fechado

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 08:50 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção

Urbana, realizou nesta quarta-feira (30) a colocação de grades para impedir

o acesso às mesas de jogos, localizadas na parte de traz do Parque

Centenário, conhecido como Jardim das Preguiças. A medida foi tomada para

coibir a propagação do novo coronavírus e evitar a contaminação,

principalmente dos idosos que utilizavam o espaço.

Segundo o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, o bloqueio foi

realizado após a liberação da Alameda Glaziu, via que passa em frente ao

local. “Liberamos a passagem. Porém, visando evitar aglomerações, estamos

mantendo o bloqueio com a colocação de grades, cercando a área de lazer

onde as pessoas da terceira idade se reúnem para os jogos de cartas”.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, pontuou o trabalho efetivo

de fiscalizações em espaços públicos de lazer. “Uma equipe da Guarda

Municipal será enviada diariamente aos locais, para evitar qualquer tipo de

aglomeração. Seguimos realizando a fiscalização dos estabelecimentos e

locais públicos, como a Praça Dante Santos da Fonseca, popularmente

conhecida como Praça da Liberdade e a Praça Ponce Leon, popularmente

chamada de Praça da Matriz, no centro da cidade”.