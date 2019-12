Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 20:01 horas

Itatiaia – Integrantes do esquadrão antibombas da Polícia Militar estão na região. Por solicitação do comando do 37 batalhão, o grupo especializado vai até a fábrica da Michelin, em Itatiaia.

Mais cedo, policiais foram acionados para ir ao pátio da empresa e se depararam com um artefato explosivo. Com isso, o esquadrão foi acionado. O local foi isolado.