Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 11:38 horas

Com esta remessa, são mais de 15 milhões de doses distribuídas aos 92 municípios

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza neste sábado (31) a entrega de 586.140 doses de vacina contra a Covid-19 aos 92 municípios fluminenses. São 283.140 doses da Pfizer para primeira aplicação; 69.000 doses da Oxford/Astrazeneca para segunda aplicação; e 234.000 doses da CoronaVac para as duas aplicações do esquema vacinal.

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí fizeram as retiradas dos seus lotes a partir das 8h, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. As regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul receberão as vacinas por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar. E para as regiões Noroeste, Norte, Baixada Litorânea e Costa Verde, a distribuição foi realizada – no mesmo horário – por quatro aeronaves, sendo uma do Governo do Estado, uma da Polícia Militar, uma do Corpo de Bombeiros e outra da SES.

— Com mais esta remessa, a SES ultrapassa a marca de 15 milhões de doses distribuídas aos municípios. Estamos avançando na campanha de imunização e o resultado disso é que os dados epidemiológicos estão caindo. Nesta semana, registramos o menor número de internações por Covid-19 desde abril — afirma o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de os responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. Essa destinação é sinalizada por meio de Informe Técnico enviado pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, aos estados. A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.