Estado do Rio vai distribuir 57 mil doses de vacina Pfizer

Rio de Janeiro – Volta Redonda. é uma das cidades que vai receber as doses da vacina Pfizer contra a covid-19, distribuídas pela Secretaria de Saúde do estado do Rio. Serão 57.330 doses da vacina Pfizer para 19 municípios fluminenses. As cidades escolhidas são aquelas com mais de 150 mil habitantes, com exceção da capital. Os imunizantes foram recebidos ontem (19) e a distribuição será feita até a próxima terça-feira.

Além de Volta Redonda, a vacina seguirá para Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Teresópolis.

A decisão de distribuir essas doses para as cidades maiores foi tomada devido à logística de transporte e armazenamento ser mais complicada, uma vez que a vacina precisa ser acondicionada em uma temperatura entre -15°C a -25°C, por um período máximo de 14 dias.

Se elas forem mantidas entre 2°C e 8°C, como ocorre nas unidades de saúde, a validade máxima é de cinco dias.