Estado do RJ distribui novas doses de CoronaVac para municípios

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 08:16 horas

Serão enviadas 222 mil doses destinadas à primeira aplicação e 174 mil à segunda do esquema vacinal

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, quinta-feira (18), a distribuição da oitava remessa de vacinas contra Covid-19 aos 92 municípios do estado. As começam a ser transportadas a partir das 7h, em cinco helicópteros, sendo um da Secretaria de Polícia Civil, dois do Governo do Estado e dois do Corpo de Bombeiros.

O Ministério da Saúde entregou 444 mil doses de CoronaVac ao estado do Rio. Dessas, 222 mil serão distribuídas para aplicação da primeira dose do esquema vacinal. Além deste total, a SES distribuirá mais 174 mil doses de CoronaVac referentes à aplicação da segunda dose dos lotes enviados em 24.02 e 03.03.

A SES recebeu do Ministério da Saúde (MS), até esta terça-feira (16), 2.310.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 1.929.120 da CoronaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quarta-feira (16), foram distribuídas 1.869.210 doses.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) reforçou, por meio de ofício enviado aos 92 municípios, a importância de os responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunização (PNI). A SVS ressalta ainda que a programação deve ser organizada de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidose seja totalmente utilizado. Denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle.

Público prioritário – A SES esclarece que a definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), por meio de decisões tomadas por comissão tripartite. O Estado segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:

– Profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na vacinação;

– Pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;

– Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

– Trabalhadores dessas instituições;

– Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

– Idosos a partir de 75 anos.

Vacinação – Até as 18h desta quarta-feira (17.03), o estado registrava 773.279 pessoas vacinadas com a primeira dose e 254.468 com a segunda. O vacinômetro pode ser acessado pelo site: https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/

Medidas de enfrentamento – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclarece que está trabalhando diuturnamente para aumentar o número de oferta de leitos e, na última semana, ampliou o atendimento em 98 leitos, sendo 93 de UTI.