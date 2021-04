Estado do RJ distribui vacinas contra influenza e Covid-19

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 07:58 horas

A Secretaria de Estado de Sa√ļde (SES) distribui nesta ter√ßa-feira (13), 555.600 doses de vacina contra influenza aos 92 munic√≠pios do estado. Tamb√©m ser√£o distribu√≠das 158.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca contra Covid ‚Äď 19. Seis helic√≥pteros, sendo dois do Governo do Estado, um da Secretaria de Estado de Pol√≠cia Civil, dois do Corpo de Bombeiros e um da Secretaria de Estado de Pol√≠cia Militar,¬† v√£o transportar 72.440 doses de Oxford/AstraZeneca e 264.300 doses contra a gripe.

– Assim como j√° v√≠nhamos fazendo com a vacina contra Covid-19, estamos realizando a entrega da vacina de influenza a todos os munic√≠pios ao mesmo tempo. Queremos que todos os cidad√£os do estado tenham o mesmo tratamento ‚Äď destacou o secret√°rio de Sa√ļde, Carlos Alberto Chaves.

A vacina√ß√£o contra influenza ocorre em tr√™s etapas, e a expectativa √© que sejam imunizadas 6,8 milh√Ķes de pessoas, o que corresponde a 90% dos grupos priorit√°rios, como crian√ßas de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, pu√©rperas, entre outros.

Fases da campanha:

1¬™ Fase 12.04 a 10.05 2¬™ fase 11.05 a 08.06 3¬™ fase 09.06 a 09.07 – Crian√ßas (6 meses a < de 6 anos) – Gestantes – Pu√©rperas – Povos Ind√≠genas – Trabalhadores da sa√ļde – Idosos com 60 anos ou mais – Professores ¬† – Comorbidades – Pessoas com defici√™ncia permanente – Caminhoneiros – Trabalhadores de transporte coletivo rodovi√°rio passageiros urbano e de longo curso – Trabalhadores Portu√°rios – For√ßas de Seguran√ßa e Salvamento – For√ßas Armadas – Funcion√°rios do Sistema de Priva√ß√£o de liberdade – Popula√ß√£o privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas Total: 1.933.898 Total: 3.186.089 Total: 1.730.698

Influenza X Covid-19: O médico sanitarista da SES Alexandre Chieppe explica que a pessoa que teve Covid-19 pode se vacinar contra influenza.

– S√£o duas doen√ßas completamente diferentes. O √ļnico cuidado √© para que os dois imunizantes n√£o sejam aplicados de forma simult√Ęnea. Foi definido em √Ęmbito nacional que a vacina priorit√°ria, neste momento, √© a contra Covid, mas √© necess√°rio aguardar 15 dias entre a aplica√ß√£o de uma e outra ‚Äď afirmou ele.

Oxford/Astrazeneca ‚ÄstA SES recebeu do Minist√©rio da Sa√ļde, na √ļltima sexta-feira (09), 185.250 doses para a primeira aplica√ß√£o da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19. Os munic√≠pios do Rio, Niter√≥i, S√£o Gon√ßalo e Maric√° retiraram 85.810 doses do imunizante no √ļltimo s√°bado (10), na CGA, em Niter√≥i.