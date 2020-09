Estado estimula produção de flores na primavera para recompor economia

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 08:23 horas

Rio de Janeiro – O Estado do Rio de Janeiro é o 2º maior produtor do país de flores, o símbolo da estação, com mais de 900 produtores. Por conta disso a Secretaria de Agricultura, através do programa Florescer, atende aos produtores fluminenses, ajudando a compor toda a produção e melhorar a qualidade do produto. A expectativa é de aumento em 60% no consumo de flores neste período ajudando a recuperar as dificuldades do setor em função da pandemia do novo coronavírus.

– No nosso Estado são cultivadas diversas espécies e variedades, com destaque para a rosa, alstroemérias, crisântemos, gérberas e lírios. Nesta época do ano, ocorre a criação e renovação de jardins elaborados, é por isso que há uma perspectiva no aumento de venda tanto de planta ornamentais quanto de flores – Declara a coordenadora do Programa Florescer, Nazaré Dias.

Entre as principais regiões produtoras de flores no Estado, se destacam a Região Serrana com a floricultura de corte e clima temperado e a Região Metropolitana com a produção de flores tropicais de corte e plantas ornamentais. Juntas, concentram mais de 80% do número total dos produtores.

O Município de Nova Friburgo é o maior polo de produção de flores, a cidade é responsável por grande parte da produção estadual, com 200 agricultores em 230 hectares cultivados. Anualmente o município chega a produzir mais de 6 milhões de maços de flores de corte.

Produtor de flores há mais de anos 20 anos, Sr. Valdith, de Nova Friburgo, conta que a sua produção foi reduzida durante a pandemia. “Estamos passando por um período complicado, o produtor precisou abandonar a sua produção por conta da redução nas vendas. E mesmo sem eventos, esperamos que na primavera o aumento na procura de flores volte a crescer.”

Tendo em vista que a floricultura é uma das atividades com grande impacto na economia do estado, além de ter enorme potencial de desenvolvimento, a Secretaria de Agricultura durante a pandemia atuou de diversas formas no sentido de apoiar o produtor, além de disponibilizar o Agrofundo Emergencial, crédito com juros baixos para ser utilizado em custeio da lavoura.

A presidente da Emater-Rio, Stella Romanos ressalta a importância da empresa vinculada a Secretaria de Agriculta, considerando que todos os projetos técnicos do Agrofundo são elaborados pelos profissionais da Emater-Rio.

– Os funcionários estão envolvidos diretamente na relação com os produtores, elaborando as propostas, transformando em projetos e dando assistência técnica nas propriedades rurais beneficiadas- Concluiu a presidente da Emater-Rio.

Até o momento, 17 municípios foram contemplados com o financiamento, com 125 contratos deferidos, totalizando mais de 1,3 milhões em recursos.