Estrada cede e sirenes são acionadas em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis registrou mais de 100 mm de chuva em menos de 24h no município, deixando uma das vias da RJ-155 interditada devido a um deslizamento de terra. A estrada liga Angra a Barra Mansa e é muito utilizada por moradores de toda a região.

Além disso, a Defesa Civil acionou sirenes nos bairros Morro da Glória, Marinas, Sapinhatuba 1,2 e 3, no Morro do Peres e no Balneário. Dois deslizamentos também foram registrados nos bairros Camorim e Bonfim.