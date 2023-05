Estrada Santa Rita-Amparo será liberada nesta terça

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 18:09 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está concluindo os serviços na estrada Santa Rita de Cássia x Nossa Senhora do Amparo. Nesta terça-feira (2), será liberado o trânsito de transporte coletivo no local.

Os trabalhos foram feitos Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR), em parceria com as Secretarias Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) e Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (pasta comandada por Dr. Flávio Campos Ferreira).A melhoria na via também contou com o apoio do deputado federal Marcelo Queiroz.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, detalhou os serviços que foram feitos na estrada. “O trajeto entre Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora do Amparo será liberado para o transporte público a partir de terça-feira. A via já está tendo o trânsito de carros. Foram cerca de 20 km que tiveram retirada de barreiras, substituição de manilhas e colocação de material onde havia atolamento. Mesmo diante de muitas demandas por causa das chuvas, os trabalhos seguiram”, disse.

A estrada é uma importante ligação entre os distritos de zona rural e por lá passam vários veículos como carros, ônibus e caminhões. Os trabalhos realizados no trecho duraram aproximadamente 40 dias.