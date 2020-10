Evento realizado na Canção Nova é assessorado pela Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 11:41 horas

Diocese- A comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista realizou nos dias 3 e 4, sábado e domingo, um evento conhecido como Kairós da Pastoral da Sobriedade, que este ano teve como tema “Sede sóbrios e vigiai” (1Pd 5,8).

O evento que este ano não pode contar com a participação do público, foi assessorado pela Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, a convite da Coordenadora Nacional e integrante da diocese, Denise Ferreira.

Segundo a coordenadora Denise, as pregações do encontro foram feitas pelos membros da pastoral Edson Ribeiro de Volta Redonda, Carla Larissa e Matheus Nogueira de Barra do Piraí.

Além deles, também estive presente o padre Deivi Santana, da Paróquia Santo Antônio de Barra Mansa, e foi quem encerrou o encontro com a Santa Missa. Já a animação de todo o evento ficou por conta do Ministério de música Missão Resgate Já.

De acordo com a Coordenadora Nacional, o objetivo do Kairós é, além de divulgar a Pastoral, evangelizar apresentando o amor incondicional do Pai misericordioso para as famílias que sofrem com o flagelo das dependências.

“Foi importante mesmo em tempo de pandemia, poder chegar até os agentes e aos nossos assistidos através das redes de comunicação. Foi um momento de muita emoção porque durante todo o Kairós não parava de chegar fotos das famílias acompanhando a programação. Nossa diocese aceitou o convite e cumpriu a missão com muito zelo e responsabilidade. Fica aqui a nossa gratidão em nome de todo o nosso Conselho Diretor”, disse Denise.

Para o padre Deivi essa foi uma oportunidade de reforçar nos corações o chamado dessa pastoral. “Foi uma experiência de muita espiritualidade, de renovação do nosso sim na missão de trabalhar pela vida e de mergulhar na riqueza desse trabalho, assim como na Palavra de Deus. Realmente foi um tempo de graça de Deus”, concluiu o padre.