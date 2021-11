Exército vai oferecer atendimentos de saúde à população de Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 18:50 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa apoia as tropas do Exército que participam da Operação Membeca 2021. Cerca de 4.800 homens e mulheres estão envolvidos nos exercícios de adestramento avançado até o próximo dia 20. Eles treinam em cidades do Sul Fluminense e encerram as atividades em Juiz de Fora-MG, no próximo dia 20.

Nesta quinta-feira, dia 11, parte das tropas se instalou no Parque da Cidade, onde irá oferecer atendimentos de saúde à população e atividades recreativas às crianças, das 9h às 17h neste sábado, dia 13. Entre as ações estão atendimento médico (clínico geral) e odontológico básico, com aplicação de flúor.

Na segunda-feira, dia 15, ocorrerá outra Ação Cívico Social, desta vez com foco na recepção de crianças e jovens, com objetivo de apresentar o Exército e suas atividades.

O Tiro de Guerra de Barra Mansa também dá apoio às tropas.