Faetec conquista o 1º lugar no Estado de Maratona Digital

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 10:19 horas

Pandemia exigiu adaptações da Faetec-Foto: Júlio Amaral

Rio de Janeiro – Cerca de 800 alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) participaram de uma maratona de cursos gratuitos oferecidos pelo programa de Ciber Educação Cisco Brasil, por meio de uma parceria da Cisco Networking Academy (CNA) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Fundação ficou em 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro e em 4º lugar em âmbito nacional na primeira fase do programa dentre as 80 instituições participantes.

O Programa Ciber Educação Cisco Brasil combina os esforços de transformação digital da iniciativa Brasil Digital e Inclusivo (BDI) com as oportunidades educacionais da Networking Academy (NetAcad), com o intuito de atender à crescente demanda por profissionais nesta área e estimular a empregabilidade de estudantes em Ciber segurança.

– Esse resultado, com certeza, é fruto de muito empenho e dedicação dos nossos alunos. A parceria da SECTI com a Cisco Brasil valoriza ainda mais o currículo dos estudantes e pode abrir uma gama de novas possibilidades profissionais. Nunca foi tão necessário qualificação em Ciber segurança, uma área que tem sido cada vez mais valorizada e necessária em diferentes organizações, ainda mais com os constantes avanços tecnológicos e com o crescente uso da internet por parte da população. Parabenizo todos os alunos pelas excelentes colocações – ressaltou a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Isabel de Castro.

Mais de 600 alunos participaram de pelo menos um evento da maratona e 193 participaram integralmente. Desse total, 59 foram selecionados, pela Cisco, para participarem da segunda fase do programa. Além de receber certificados e distintos digitais, esses estudantes se qualificaram e vão concorrer a bolsas de estudo profissionalizantes em CCNA1+CyberOps nas próximas fases do programa.

O professor da Faetec Alexandre Neves Louzada, da Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, foi o responsável pelo gerenciamento da academia Faetec, criada na plataforma Netacad da Cisco, para ofertar cursos nas unidades da Rede.

– O programa é dividido em fases e oferece formação profissional a estudantes, bem como ofertas de estágio e trabalho. A primeira fase foi o Learn-A-Thon, um treinamento gratuito e totalmente on-line que visa estimular e capacitar alunos nos cursos exploratórios NetAcad “Introdução à Ciber segurança” e “Fundamentos em Ciber segurança – explica o docente Louzada, que conduziu as duas turmas com o auxílio dos professores André Luiz Avelino Sobral e Ricardo Jurczyk Pinheir