Falta de duplicação aumenta número de acidentes na BR-393

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 19:39 horas

Obra estava prevista no contrato de concessão, em 2008, mas até o momento não há previsão de sua realização

Sul Fluminense – Em setembro de 2016, quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas, em uma grave colisão envolvendo um carro e um ônibus na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Os veículos bateram de frente na altura do Km 274, em um local conhecido como “Curva do Aterrado”. O número de acidentes fatais registrados no trecho é tão alto que ele também é chamado de “Curva da Morte”. Frequentemente, pipocam notícias de vítimas fatais naquele lugar.

O motivo: se as obras de duplicação da rodovia já tivessem sido concluídas, conforme prevê o contrato de concessão, assinado em 2008, muitas dessas mortes que aparecem no noticiário dia sim, outro também poderiam ser evitadas.

Multas

Em documentos obtidos com exclusividade, a reportagem apurou que a ANTT está de olho no atraso das obras de duplicação da Rodovia do Aço. Pior. Entre julho de 2019 e fevereiro de 2020, 45 autos de infração foram emitidos contra a K-Infra, pelo descumprimento dos prazos para a conclusão dos serviços. Somadas, as multas ultrapassam a casa dos R$ 100 milhões.

Detalhe: de acordo com registros na ANTT, não cabem mais recursos às penalidades e já expirou o tempo para que a concessionária pague o montante. No entanto, uma discussão judicial esbarraria nos fatos de não haver licença ambiental (que no caso cabe ao governo federal) e nas dificuldades de remoção de ocupantes das margens da via, que incluem desapropriação, para quem tem documentos de propriedade do terreno, ou reintegração de posse, no caso de ocupantes irregulares.

Concessionária explica falta de duplicação

A duplicação da BR-393 faz parte das exigências do edital de concessão da rodovia, mas as concessionárias que estiveram responsáveis pelo local ainda não iniciaram a execução do serviço, embora haja projetos de engenharia para isso. E, segundo fontes ligadas ao negócio de concessão, seria interesse das concessionárias executar o serviço, pois só assim a rodovia, considerada estreita e sinuosa, se tornaria mais atraente para maiores volumes de tráfego.

A assessoria de Imprensa da K-Infra, empresa que atualmente administra a Rodovia do Aço, respondeu ao DIÁRIO DO VALE, quando perguntada sobre o motivo de não haver previsão de início das obras, que “a duplicação entre os Kms 274 e 275 depende concessão de licença ambiental para execução das obras, imissão de posse de desapropriação e de reintegração de posse das áreas ocupadas irregularmente pelos lindeiros no trecho impactado pelas obras”. De acordo com a empresa, essa obra seria essencial para aumentar a quantidade de veículos que passam pela estrada e tornar economicamente viável a exploração. Há informações de que o volume de tráfego, estimado no edital de concessão em 30 mil veículos por dia, está atualmente entre quinze e vinte mil veículos diários – pouco mais da metade do previsto.

Fontes ouvidas pela reportagem informaram que essa defasagem, inclusive, pode ser uma das razões que levaram a concessionária anterior – o grupo espanhol Acciona – a desistir da concessão. A atual concessionária, a K-Infra, “comprou” o contrato do grupo espanhol, mas, segundo informações, também enfrenta as consequências do volume de tráfego abaixo do esperado.