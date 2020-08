Família de prefeito de Porto Real fará contraprova para Covid-19 nesta semana

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 18:36 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou durante uma live nas redes sociais que ele e sua família farão a contraprova para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, ainda nesta semana. Sua esposa, a vereadora Fernandinha, sua enteada e seu filho testaram positivo para a doença, na segunda-feira (10) e toda a família está em isolamento domiciliar desde então, no bairro Bulhões. Ailton testou negativo para Covid-19 após realização de teste rápido.

– A orientação é ficarmos em isolamento domiciliar por sete dias, por isso cancelamos todas as reuniões presenciais até sábado para preservar as vidas de nossas secretárias, dos nossos assessores, dos nossos secretários e da vida da população. Somos figuras publicamente expostas porque temos contato com todo mundo. Recebo diariamente empresários e a população e deu da minha família testar positivo no decorrer da semana – comentou Ailton.

Segundo o prefeito, os familiares estão bem, eles apresentaram sintomas leves da doença, com exceção do filho que foi classificado como assintomático (que não apresentou sintomas), e que não corre risco de transmitir o vírus para outras pessoas.

– A unidade de saúde de Bulhões prontamente veio até nossa casa para realizar os atendimentos quando eles apresentaram os sintomas na semana passada. Após o oitavo dia, fizemos os exames e nos três deram positivo. Vamos fazer a contraprova ainda essa semana e embora eu tenha testado negativo ainda há necessidade de uma contraprova, mas se Deus quiser, não vai ter nada. Vamos seguir a risca o isolamento domiciliar e quero agradecer as mensagens positivas que tenho recebido nos últimos dias – destacou Ailton Marques.

Ele também explicou que a rotina na casa mudou desde que os parentes foram testados com o novo coronavírus. Eles moram numa casa de dois andares, onde Ailton fica no primeiro andar e os três no segundo piso. Eles estão seguindo o protocolo estipulado pela Secretaria de Saúde de Porto Real para evitar o contato.

Boletim epidemiológico de terça-feira (11), 292 casos confirmados do novo coronavírus com 159 recuperados, 116 em isolamento domiciliar, seis internados e 11 óbitos causados pela doença. Ao todo são 1170 casos suspeitos, sendo cinco internados e 164 em isolamento domiciliar, além de 656 casos descartados por síndromes gripais ou pelos testes rápidos.

Durante a live, o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, comentou sobre os atendimentos no Centro de Triagem Covid-19, local que antes era a Central de Vacinas, situado no Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA). O centro começou a ser atendido na última quarta-feira (05) e já realizou 97 consultas de moradores que foram com sintomas suspeitos da Covid-19. Segundo o secretário, dos 97 moradores, 86 realizaram os testes rápidos e 17 foram confirmados com a doença e 69 foram descartados.

– Isso significa que um quarto (1/4) das pessoas que passaram pelo Centro de Triagem testaram positivo. Ele é uma ala em separado só para as síndromes gripais, a pessoa que está sentindo gripe é orientada a ir para ala. Temos abordado uma média de pelo menos 15 pacientes por dia e ao mesmo tempo temos seis leitos disponíveis para internar pacientes suspeitos de Covid, mas se houver necessidade, poderemos chegar a 12 leitos, o que não é de nosso interesse. Nosso objetivo é sempre menos e não mais. Nesse Centro de Triagem é feito todo um atendimento pelo médico que faz o teste rápido nos pacientes que estão com sintomas há mais de oito dias. Se houver necessidade de internação, ele já é conduzido para a ala de internação, onde tem uma equipe só para cuidar dos internados suspeitos – explicou.