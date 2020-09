Familiares procuram por jovem desaparecido em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 09:28 horas

Angra dos Reis – Bruno Azevedo dos Santos, de 24 anos, morador do bairro Bracuhy, em Angra dos Reis, desapareceu no dia 06 de setembro de 2020, após sair da casa de uma amiga no bairro Japuíba, dizendo que tinha que buscar um dinheiro no bairro Caixa d’água.

Segundo informações de familiares, no dia do desaparecimento, Bruno passou mal depois de fazer um passeio de lancha.

Informações sobre o desaparecido, entre em contato com o Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.