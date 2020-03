Fechamento da cidade é para Grande Rio e outros estados

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 16:44 horas

Municípios da região estão fora do ‘cinturão’, que começa a valer nesta terça-feira (31)

Volta Redonda – As cidades do Sul Fluminense estão isentas do “cinturão de proteção” estabelecido pela Prefeitura de Volta Redonda. As limitações só valem para os municípios do Grande Rio e para carros provenientes de outros estados. Mesmo assim, o prefeito Samuca Silva recomendou, em sua transmissão ao vivo por redes sociais nesta segunda (30), que pessoas de outras cidades da região evitem vir a Volta Redonda, para protegerem seus próprios municípios.

Ele também disse que talvez anuncie outras medidas referentes a cidades da região.