Felipe Santa Cruz acredita que vai crescer nas pesquisas com campanha

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 13:29 horas

Ex-presidente da OAB e da seção fluminense da Ordem, ele acredita que a população ainda não acordou para disputa estadual

Volta Redonda – O pré-candidato ao governo do Estado do Rio pelo PSD e ex-presidente da OAB e da seção fluminense da Ordem, Felipe Santa Cruz, visitou a redação do DIÁRIO DO VALE na manhã desta terça-feira (07). Em entrevista, ele admitiu ainda ser pouco conhecido pelo eleitorado, mas declarou que não vê nisso u m obstáculo para sua campanha.

— Ainda há 86% de eleitores indecisos. Menos de 9% declararam os votos na última pesquisa espontânea. Então, pretendo ir a todos os debates para me fazer conhecido do grande público e poder apresentar minhas propostas — afirma.

Felipe acredita que, em parte, a falta de decisão da maioria do eleitorado em relação ao voto para governador se deve à polarização da disputa presidencial:

— O eleitor Rio vive tratando dos grandes temas da nação e não trata de seu estado. Talvez por isso as pessoas não tenham percebido que haverá eleição também para governador — afirmou.

Santa Cruz também afirma que espera que a população seja mais racional e escolha seu candidato com base em propostas, não na disputa polarizada, como se vê no cenário nacional. No entanto, não sabe se isso ocorrerá:

— O discurso mais relevante é o que apresenta propostas, mas não sei se a população vai levar isso ou a polarização em conta na hora de decidir — declara.

Composições

A questão das pré-candidaturas ao Senado, com Romário ao lado do governador Claudio Castro e Alessandro Molon e André Ceciliano no campo do pré-candidato Marcelo Freixo, representa, para Santa Cruz, uma oportunidade de novas alianças.

— Estou conversando com André Ceciliano e Alessandro Molon sobre a possibilidade de uma frente. Até as convenções, tudo pode acontecer em termos de composição — declara.

Economia

O pré-candidato acredita que a reconstrução da economia do Estado do Rio, duramente atingida pelos problemas que afetaram a Petrobras e pela falta de concretização do Polo Petroquímico de Itaboraí, o Comperj, além da má gestão de recursos em anos anteriores, deveria ser um dos pontos mais importantes da discussão na campanha, mas teme que o assunto seja deixado em segundo plano pelo eleitor, mais preocupado com a polarização e com a questão da violência.

Violência

Na qualidade de advogado, Felipe Santa Cruz disse que não concorda nem com a posição de “atirar na cabecinha” dos criminosos, nem com a postura de “passar a mão na cabeça” dos marginais.

— O Estado não pode ser homicida e vingativo, mas também não pode ser omisso. Lembro-me da imagem da deusa da Justiça, Themis. Ela usa uma venda, para ser imparcial, mas também leva uma espada, mostrando que pode usar a força, se necessário. O vazio do Estado permite que se forme um limite tênue entre a força pública e o crime, e muitas vezes, o monopólio da força passa a ser do crime, gerando feudos em pleno século XXI – argumenta.

Uma das soluções a serem propostas para isso, segundo o advogado, é integrar o sistema de Justiça, com trocas de informações entre Polícias. Ministério Público e a Justiça. Defendo a ação do Estado dentro da lei, com o uso da força quando necessário — conclui.