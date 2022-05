Festa do Trabalhador segue no bairro Vista Alegre

Matéria publicada em 1 de maio de 2022, 16:34 horas

Atividades começaram no início da manhã com Terço dos Homens e Missa; à noite, apresentações musicais animam e encerram o evento

Barra Mansa – A Praça Antônio Ferreira, no bairro Vista Alegre, reúne milhares de pessoas desde sexta-feira, 29 de abril, para celebrar o Dia do Trabalhador. Neste domingo, as ações começaram logo cedo, com Terço dos Homens e Missa. À noite, apresentações musicais animam e encerram o evento, promovido pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa, com apoio da Prefeitura e Fundação Cultura.

Pedro Guilherme da Fonseca, de 38 anos, disse que participa da Missa Sertaneja desde que era criança. “É uma tradição familiar. Sempre vim com meu pai e, hoje, apesar dele não estar mais aqui, venho junto do meu filho. É um momento para a gente expressar a nossa fé e agradecer as providências. Diante de tempos tão difíceis, Deus não nos deixa faltar nada. Então, o sentimento é de gratidão pelo meu pai e por poder estar aqui neste Dia do Trabalhador sendo exemplo para meu filho, agradecendo também pelo meu emprego e dons”, disse o torneiro mecânico.

Também presente na Missa Sertaneja, celebrada na praça do bairro Vista Alegre, a cabeleireira Patrícia de Souza, de 42 anos, disse que sua profissão a ajudou a superar uma depressão.

— Estava desempregada e uma amiga me convidou para fazer um curso e começar a trabalhar no salão dela. Estava em um momento muito difícil da minha vida, com depressão. Mas, quando via as pessoas felizes e com a autoestima elevada após um cabelo ou maquiagem que eu fazia, ficava feliz. Esse sentimento foi tomando conta de mim e me ajudou a sair daquela condição. Meu trabalho é tudo para mim; é meu sustento e a maneira que tenho para ajudar outras pessoas — destacou Patrícia.

São José Operário

Neste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Igreja Católica celebra São José Operário. Em 1955, o Papa Pio XII estabeleceu a data para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho. São José, na história das Sagradas Escrituras, era o pai adotivo de Jesus. Carpinteiro, ele representa a dignidade do trabalho humano, como forma de serviço à comunidade e sustento à família.