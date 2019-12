Fiat Chrysler e Peugeot anunciam acordo de fusão

Os conselhos da montadora francesa PSA, dona da Peugeot, e da Fiat Chrysler (FCA) aprovaram nesta quarta-feira (18) um acordo para uma fusão. A nova companhia formará a quarta maior fabricante de veículos do mundo em vendas.

De acordo com um comunicado conjunto das empresas, a fusão auxiliará a nova montadora a lidar com os grandes desafios do setor, incluindo a desaceleração global da demanda e a necessidade de desenvolver carros mais limpos para atender às iminentes regras antipoluição.

Com isso, as fabricantes se beneficiarão pela força de cada uma em diferentes mercados. Enquanto a FCA utilizará da força da PSA na Europa, a PSA buscará oportunidades pela sólida posição da FCA nos Estados Unidos.

O grupo incluirá as marcas Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel e Vauxhall, permitindo atender mercados de massa e carros premium, bem como para caminhões e veículos comerciais leves.

Detalhes sobre a fusão:



Fusão criará a 4ª maior fabricante de veículos do mundo, com 8,7 milhões de unidades vendidas;

A FCA teria acesso às plataformas de veículos mais modernas da PSA, ajudando-a a cumprir regras rígidas de novas emissões;

Todos os segmentos serão considerados, de carros de luxo, a SUVs, picapes e comerciais leves;

Foco será em duas plataformas: uma pequena e uma compacta/média;

Total de 3,7 bilhões de euros em sinergias anuais;

Custo total para alcançar as sinergias é estimado em 2,8 bilhões de euros;

Empresa controladora do grupo será sediada na Holanda;

Não são considerados fechamentos de fábricas;

O atual executivo-chefe da Peugeot, Carlos Tavares, será o CEO e membro do conselho em um mandato inicial de 5 anos;

O atual presidente da FCA, John Elkann, será o presidente do novo grupo;

Nome do grupo ainda não foi definido.

O conselho do novo grupo será formado por 11 membros, com a maioria independente. Cinco membros serão nomeados pela FCA, enquanto outros cinco serão indicados pela PSA. Carlos Tavares, o CEO, será o 11º membro.

Antes da conclusão do negócio, a FCA distribuirá um dividendo de 5,5 bilhões de euros aos seus acionistas, enquanto a PSA fará a distribuição aos seus acionistas a sua participação de 46% na Faurecia, fabricante de autopeças.

Segundo acordo aprovado pelo conselho da PSA na terça (17), a unidade de robôs da FCA, Comau, permanecerá dentro do grupo combinado, em vez de ser desmembrada, como foi planejado originalmente em outubro. O novo grupo avaliará como extrair valor da Comau.

A finalização da proposta deverá acontecer entre 12 e 15 meses a partir deste anúncio, sujeita às aprovações de acionistas. Uma teleconferência irá explicar mais detalhes sobre o acordo no final desta quarta.