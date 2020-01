Fiéis acompanham tradicional procissão de São Sebastião em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 18:34 horas

Atividade marcou o encerramento de ações em prol ao padroeiro do município

Barra Mansa- As celebrações em comemoração ao dia de São Sebastião foram encerradas nesta segunda-feira (20) com a tradicional procissão ao padroeiro de Barra Mansa. Milhares de devotos foram às ruas em homenagem ao santo. Durante a semana a imagem de São Sebastião, com marcas de flechas por todo o corpo, percorreu diversas paróquias do município, relembrando a lembrança de quem foi guerreiro na fé, coragem e determinação. A ação é realizada pela Igreja Matriz e recebe o apoio da prefeitura, na estruturação e organização do trânsito.

O cortejo, que iniciou às 17h, partiu da Praça da Igreja Matriz que leva o nome do santo, seguindo pela Avenida Joaquim Leite, Rua Alberto Mutel, Avenida Dario Aragão, Ruas Orozimbo Ribeiro, José Marcelino de Camargo e Luis Ponce, Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite e retornou à igreja.

O padre responsável pela paroquia da Igreja Matriz de São Sebastião, Djalma Antônio da Silva, disse que o sentimento em chegar ao final de mais uma festa do padroeiro se resume em uma imensa gratidão a Deus.

– A celebração ao nosso padroeiro deve alimentar em nós a paz, confraternização, e união. Esse é um momento de encontro com Deus e com os irmãos e irmãs de caminhada – expressou o padre ao agradecer a todas as equipes que trabalharam nesta festa, sua primeira como pároco local.

O bispo Dom Luiz Henrique, também participou da cerimônia, e falou sobre o exemplo que o santo padroeiro trás para a vida dos seus devotos.

– Nós temos um grande exemplo em São Sebastião que é sua coragem e a perseverança na fé. Isso é extremamente importante nas atividades que realizamos e nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O santo nos inspira em não desanimar e a confiar sempre em Deus – reforçou o bispo.

A aposentada, de 85 anos, moradora de Resende, Maria Aparecida de Carvalho, disse que a fé no padroeiro vem de muitos anos, quando era uma jovem e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

– Eu herdei a fé do meu pai, que era devoto de São Sebastião. Eu passei por uma cirurgia, aos 15 anos, que muitos médicos diziam ser praticamente impossível sair sem sequelas. Mas houve tanta oração e tanta prece ao santo, que fui abençoada e sai ilesa do procedimento. Desde então sou devota de São Sebastião – contou.

O estudante Igor de Almeida, de 14 anos, morador da Vila Coringa, disse que essa é sua primeira procissão e espera participar de outras.

– Estar em um lugar onde o amor e a fé predominam faz com que a gente se sinta melhor e queira fazer o melhor. Eu sou católico e participo das atividades da igreja da minha comunidade, mas nunca tinha vindo à procissão. Esse sem dúvida é um dos momentos que eu vou guardar com muito carinho – expressou.