Filho de ex-governador, Alberto Betão, deve assumir mandato de vereador em Piraí

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 18:18 horas

Piraí – O TRE (Tribunal Regional Eleitoral), por unanimidade de votos, cassou a chapa do MDB em Piraí acusado ter ter cometido fraude à cota de gênero. No caso julgado na sessão desta sexta-feira, dia 19, o TRE entendeu que a candidata Márcia Moraes da Rocha foi incluída na chapa do MDB apenas formalmente (candidatura laranja).

Isto porque, a candidata não obteve teve votação zerada, não teve movimentação bancária em sua prestação de contas, compareceu para votar no dia da eleição e não votou em si própria, dentre outras provas.

Com a cassação da chapa do MDB, o candidato Roberto Betão do PSB assumirá a cadeira até então ocupada por Vicente Arrozal. Roberto Betão é filho filho do ex-governador Pezão.