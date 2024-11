Firjan apresenta plataforma Monitor Internacional

Rio – Com o início da reunião de cúpula do G20, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) lançou o Monitor Firjan Internacional (firjan.com.br/g20), plataforma de inteligência comercial com dados e análises relevantes sobre a pauta exportadora e importadora do Brasil, estado do Rio e os países membros e mais os 7 convidados participantes do encontro que ocorre na próxima semana no Museu de Arte Moderna (MAM). Inicialmente a ferramenta abrange dados dos 27 países participantes do G20 2024, os quais registraram uma corrente de comércio de US$ 43 bilhões com o Rio de Janeiro em 2023.

A ferramenta apresenta um briefing geopolítico sobre os países do G20 e permite uma análise rápida e personalizada por setor e indústria, oferecendo ao empresário insights valiosos para compreender as relações do país e do estado fluminense com o comércio exterior.

“A ideia do monitor é disponibilizar um grande volume de informações sobre as principais economias do mundo de maneira amigável e acessível para o empresário fluminense e brasileiro. O usuário pode usar os filtros para personalizar o tipo de informação que será exibida e observar dados do seu produto ou indústria em diversos mercados, além de informações de câmbio atualizados”, destaca o coordenador da Firjan Internacional, Giorgio Rossi.

A plataforma foi apresentada aos empresários fluminenses, que integram o Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Firjan, durante reunião do grupo em 13/11. Entre as diversas informações, no setor de importações, por exemplo, os exportadores e importadores têm acesso a valores de frete e seguro praticados em diferentes mercados, auxiliando na tomada de decisões de futuros projetos de importação.