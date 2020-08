Foragido da Justiça é preso pela PRF na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 08:06 horas

Piraí – Um homem, de 35 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (27), no km 227 da Dutra, próximo ao posto PRF de Caiçara, em Piraí. A prisão faz parte da 5ª fase da Operação Tamoio, que acontece em todo o país, tendo como foco o combate à criminalidade nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, o homem foi abordado pelos agentes por volta das 19h, enquanto dirigia um veículo, VW/GOL 1.0, com placas de Nova Iguaçu (RJ). Durante consultas no sistema, foi constatado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do condutor, expedido em 13/06/2018, com validade até 30/07/2036, pelo Tribunal de Justiça do Estado Ceará, decretando a prisão preventiva do condutor, pelos crimes previstos nos artigos 147, 307 e 331 do CP, respectivamente, crimes de ameaça, falsa identidade e desacato.

Após receber voz de prisão, o condutor foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí).

Segundo a PRF, o homem alegou que a causa do mandado foi uma discussão que ele teve com um guarda municipal em Fortaleza/CE há alguns anos, onde ele usou uma carteira de estudante falsa para tentar pagar meia entrada em um estabelecimento, tendo sido flagrado, desacatando e ameaçando o GM. O mesmo foi detido e encaminhado à DP, onde foi aberto um inquérito pelos crimes cometidos.