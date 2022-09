Força Nacional vai atuar na região durante as eleições de 2 de outubro

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 18:05 horas

TRE do Estado do Rio requisitou apoio em 167 localidades; pedido foi aprovado pelo TSE e encaminhado ao Ministério da Defesa

Sul Fluminense – A Força Federal vai atuar em todas as cidades da região para garantir o exercício do direito de voto pelos eleitores no dia 02 de outubro. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio) pediu apoio em 167 localidades, incluindo Piraí, Pinheiral, Resende, Itatiaia, Três Rios, Vassouras, Paraty, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença, Angra dos Reis, Porto Real, Quatis e Rio Claro.

A decisão do TSE foi tomada nesta terça-feira (20), por unanimidade, quando o plenário referendou as decisões do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que autorizaram a requisição para apoio da Força Federal em 568 localidades de 11 estados do país a fim de reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições 2022, marcado para o dia 2 de outubro.

No estado do Rio de Janeiro, o contingente da Força Federal deve atuar em 167 localidades de diversas zonas eleitorais, conforme solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. A Corte Eleitoral do Maranhão solicitou apoio para 97 localidades. No Piauí, a requisição foi para 85; no Pará, para 78; no Amazonas, para 31; e, no Ceará, para 36 localidades.

Também foram deferidos pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Entre as solicitações constantes dos processos administrativos analisados hoje, estão o apoio logístico, inclusive em terras indígenas.

Previsão legal

A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965. O artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”.

De acordo com a regra prevista na Resolução TSE nº 21.843/2004, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Para tanto, os TREs devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e pela execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.