Força tarefa inicia captura e castração de felinos abandonados na Ilha Furtada, em Mangaratiba

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 08:45 horas

Mangaratiba – Conforme anunciado, nesta terça-feira (01) a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mangaratiba, junto com a empresa Amo Veterinária e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), iniciaram a ação de captura, cadastro e castração dos felinos abandonados na Ilha Furtada, no distrito de Itacuruçá. Dezenas de animais foram atendidos no Hospital de Campanha montado na Ilha Siri Pacheco.

Antes do procedimento cirúrgico, cada gato capturado passou por consulta veterinária e foi cadastrado na base de dados da Secretaria de Saúde e das entidades envolvidas. Esse cadastro será essencial para viabilizar o projeto de adoção responsável, previsto para acontecer após a fase de reabilitação pós cirúrgica.

De acordo com a equipe técnica da Secretaria de Saúde responsável pela mobilização, a ação desta terça-feira foi concentradas nas capturas – o que é feito com todo o cuidado em caixas próprias para o transporte de gatos -, no início das castrações e encaminhamento de gatos operados para o pós operatório.

“Hoje iniciamos o resgate dos primeiros felinos na Ilha Furtada e castramos cerca de 30 animais. Todos já foram avaliados pelos veterinários, cadastrados e seguiram para a reabilitação. Amanhã vamos aumentar o número de capturas e procedimentos cirúrgicos. A meta é até sexta-feira atender o maior número de gatos possível”, explicou o Subsecretário de Saúde, Dr. Alan Louzada, que acompanhou o trabalho.

Além dos procedimentos veterinários, uma equipe da UFRRJ esteve na Ilha Furtada para começar a colher amostras da fauna e da flora, que serão encaminhadas para análise e pesquisa de impacto ambiental.

“Nosso foco é proteger os animais, a saúde pública, a biodiversidade , e sobretudo, acabar com o crime de abandono na Ilha Furtada. Pedimos o apoio da população para que este trabalho dê certo. Estamos monitorando o local 24 horas por dia, com uma força tarefa veterinária em andamento, e investindo em todos os meios possíveis para dar dignidade a esses animais, que foram colocados em condições risco de vida, já que a Ilha sequer tem água potável”, finalizou a Secretaria de Saúde, Sandra Castelo Branco.