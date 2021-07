Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 08:26 horas

Itatiaia- Um rompimento na adutora localizada na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros (Estrada do Parque Nacional do Itatiaia), ocorrido na noite de terça-feira, dia 6, ocasionou a interrupção do fornecimento de água para os bairros da área central de Itatiaia.

De acordo com a prefeitura, uma equipe de manutenção já esteve no local e nas primeiras horas desta quarta-feira (07) retornará para dar continuidade ao conserto.

A orientação é para que os moradores economizem água. A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado até às 18h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, entre os bairros afetados pela falta d’água estão o Centro, Belos Prados, Vila Maia, Vila Odete, Vila Paraíso, Jardim Paineiras, Vila Magnólia, Vila Esperança, Vila Niterói, Jardim Itatiaia, Nova Conquista, Benfica ,Avenida Wanderbilt Duarte de Barros e Country Clube.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fica situada na sede da Prefeitura, localizada à Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro. Outras informações também pelo telefone: (24) 3352-1566.