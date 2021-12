Fórum municipal vai discutir Saúde Mental

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 10:32 horas

Interessados em participar não precisam se inscrever para evento

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde realizam o Fórum Municipal de Saúde Mental, que vai acontecer na próxima quarta-feira (15), das 14h às 17h, no Estádio Municipal, no Balneário.

Para participar do evento não é necessária inscrição prévia. O fórum é aberto a todos os profissionais da área, das redes pública e particular e também aos familiares de pessoas com transtornos mentais, sejam eles leves ou graves.

O objetivo do evento é organizar propostas para serem apresentadas na Conferência Municipal de Saúde Mental e, posteriormente, nas conferências estadual e nacional.

– Queremos apresentar propostas de melhorias dentro da rede de apoio psicossocial, ou seja, da saúde mental – explicou Wesley Abel, coordenador municipal de Saúde Mental.

Os participantes do fórum serão separados e discutirão quatro eixos: cuidado em liberdade como garantia de direito e cidadania; gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental; política de saúde mental e os princípios do SUS. Universalidade, integralidade e equidade; e impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

Haverá ainda uma palestra com Nelly de Azevedo, apoiadora estadual da Rede de Atenção Psicossocial da Região Metropolitana I.