Fotos em celular podem ter motivado assassinato de jovem por traficantes

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 09:30 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, acredita que Igor Henrique da Silva da Anunciação, de 25 anos, foi mesmo morto por traficantes. Informações colhidas pela Polícia Civil até o momento indicam que fotografias registradas no celular da vítima teriam motivado o crime.

Segundo a Polícia Civil, em algumas imagens o jovem aparecia fazendo sinais com as mãos em alusão a uma facção rival a dos assassinos. Policiais civis usaram um drone para localizar o corpo da vítima na quinta-feira (6), numa área de mata no areal que fica entre o Jardim Belmonte e o Loteamento Vale do Paraíba, no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa.

Segundo a polícia, Igor saiu de casa, no bairro Retiro, por volta das 18h de domingo (2), após informar à companheira que iria a um ponto de venda de drogas, no Jardim Belmonte. Ainda de acordo com a polícia, ele era usuário de drogas. O delegado disse que tenta localizar o celular de Igor para averiguar as informações conseguidas até o momento.

Além disso, Vieira analisa outra denúncia. Trata-se do telefonema que um parente de Igor recebeu revelando que a vítima estava detida por traficantes. O corpo de Igor será sepultado às 11h desta sexta-feira, no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda.