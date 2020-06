Fundação CSN fecha o Recreio em definitivo

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 21:39 horas

Volta Redonda – A Fundação CSN emitiu um comunicado, nesta sexta-feira (12), informando que encerrou definitivamente as atividades do Clube Recreio, como atualmente era chamado o Recreio do Trabalhador, um complexo dotado de ginásio poliesportivo e conjunto de piscinas, que teve também, no passado, um campo de futebol e uma concha acústica.

Na nota que emitiou sobre o assunto, a Fundação CSN informou que a queda de arrecadação do clube, que havia perdido 85% dos associados nos últimos cinco anos, juntamente com o fechamento obrigatório do estabelecimento, como parte das medidas de combate à pandemia de Covid-19, foram os motivos da decisão.

Veja a nota em que a Fundação CSN anuncia o fechamento: