Fundação Cultura Barra Mansa vai realizar festa junina na Fazenda da Posse

Matéria publicada em 19 de junho de 2022, 14:18 horas

Barra Mansa- Nos dias 25 e 26 de junho, a Fundação Cultura Barra Mansa vai promover, pela primeira vez, o “Arraiá da Fazenda da Posse”, no bairro Barbará.

Quem passar pela fazenda vai poder curtir muita música popular, moda de viola e samba. Haverá ainda área de lazer para as crianças, a famosa feira criativa de Barra Mansa, além de praça de alimentação com diversas opções de bebidas e comidas típicas. A entrada terá um custo de R $10 e parte do valor arrecadado será revertido para o Fundo Municipal de Cultura.

Serviço:

Evento: Arraiá da Fazenda da Posse.

Data: 25 e 26 de junho, das 18h às 23h.

Local: Fazenda da Posse, no Barbará.