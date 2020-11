Governador assina regulamentação da ‘Lei do Aço’, com presença de Samuca Silva

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 18:14 horas

Prefeito destaca ganhos que a medida gera para todo o Estado do Rio e especialmente para Volta Redonda e região

Volta Redonda e Rio – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), participou nesta quinta-feira, dia 26, da regulamentação, pelo governador em exercício, Cláudio Castro, da “Lei do Aço”, que cria as bases para a implantação do Polo Metalmecânico em Volta Redonda. A solenidade aconteceu no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, e teve a presença de executivos da CSN.

A “Lei do Aço” trata da redução da carga tributária de ICMS que será concedida a empresas da cadeia do aço, dando igualdade de condições com outros estados, como Minas Gerais e São Paulo. Terão direito ao novo regime tributário tanto as empresas que já operam no Estado do Rio quanto as que vierem a se instalar.

O prefeito Samuca Silva destacou que esta é uma data muito importante para o futuro de Volta Redonda.

“Esse é um legado para o desenvolvimento econômico de todo Estado do Rio. Esse projeto foi iniciado em Volta Redonda com nosso mandato e a melhora do diálogo com a CSN. Fico feliz de ajudar, desde 2017, a fomentar este anseio de nossa região. Com incentivos fiscais para a cadeia do aço, Volta Redonda e todo o Estado receberão empresas beneficiadoras de aço. Sete empresas já estão com protocolo de intenção assinado para se instalarem em nossa cidade, gerando 3,5 mil empregos”, disse.

A cidade se preparou para esse momento criando o Polo Metalmecânico, que destinou locais para que as empresas se instalem. Além disso, Volta Redonda e região têm como vantagem a proximidade com a CSN, que gerará matéria-prima para as beneficiadoras, e a disponibilidade de mão de obra especializada, além da logística privilegiada pela posição no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte e acesso a rodovias como a Presidente Dutra e a BR-393 e a linhas ferroviárias.

Samuca ressaltou que a melhora do diálogo com a CSN permitiu que esse projeto começasse em Volta Redonda e saísse do papel. “Agradeço ao governador Cláudio Castro pela regulamentação e ao deputado estadual Gustavo Tutuca que foi o autor da Lei do Aço. Gestão é assim, traz resultados no futuro. Talvez, depois da construção da usina, este seja o maior momento da indústria no estado”, comentou.

O governador Cláudio Castro, em seu discurso, destacou que o Polo Metalmecânico gera competitividade ao Rio de Janeiro. “Com esses incentivos, vamos atrair empresas e gerar emprego. Eu digo sempre que precisamos melhorar o ambiente para os empreendedores”, disse.