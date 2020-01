Governador em exercício reafirma a construção de 400 casas para atender famílias em área de risco

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 19:46 horas

Barra Mansa- O governador do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, esteve em Barra Mansa nesta quinta-feira (09), em decorrência da forte chuva que atingiu a região na tarde de quarta (08), causando o transbordamento do Rio Barra Mansa, que corta a cidade.

Cláudio disse que conforme prometido no ano passado, pelo governador Wilson Witzel, o processo para a construção de 400 casas para as famílias, que moram nas áreas de risco, segue e que das três etapas para concluir o procedimento, duas delas já foram realizadas.

O governador em exercício reafirmou a construção dos imóveis para atender aos moradores e anunciou os serviços de reparos na ponte de acesso ao fórum do município.

– Ainda hoje, vamos encaminhar com o prefeito Rodrigo Drable sobre o terreno onde as habitações serão construídas. Nossa intenção é começar a obra ainda este ano – destacou o governador em exercício.

Cláudio Castro percorreu junto com o prefeito Rodrigo Drable a Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, local duramente atingido pelo transbordamento do rio, os secretários de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, de Ambiente e Sustentabilidade, Altineu Gomes, e o deputado estadual Marcelo Borges, o Marcelo Cabeleireiro, também estavam presentes.

A prefeitura de Barra Mansa avaliou a situação das casas e lojas comerciais afetadas pelas águas, além de conversar com moradores. Drable disse que nos próximos meses a Secretaria de Habitação e Interesse Social, entregará 680 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.

– Quando realizamos o cadastramento das famílias, boa parte das pessoas que residem nesta localidade se manifestou contrária a deixar suas casas. Elas têm dificuldades para entender que esse problema só será definitivamente resolvido com a desocupação da área. Permanentemente realizamos a limpeza do rio. Retiramos os detritos da natureza, como galhos e folhas de árvores, mas também muito entulho produzido pela população. A limpeza ameniza a situação, mas não resolve o problema. Portanto, vamos continuar encaminhando o processo de construção das 400 casas e esperamos que, de fato, as famílias que aqui residem entendam o quanto essa iniciativa é importante para as suas vidas – ressaltou o prefeito.

Agentes da Defesa Civil do Estado e do Município, vereadores e lideranças comunitárias acompanharam a visitação. Em seguida, a comitiva seguiu para as proximidades do Fórum de Barra Mansa, onde Rodrigo Drable apresentou ao governador em exercício os problemas estruturais que afetam a ponte de acesso ao tribunal. Lembrou que pelo local trafegam ônibus com detentos e o risco sobre uma possível operação de resgate.

Claudio Castro esclareceu que a Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro) concluiu o estudo sobre a vazão de água do Rio Barra Mansa, que corta a localidade, e que o resultado será encaminhado para o DER (Departamento de Estrada de Rodagem). “A Secretaria da Casa Civil já garantiu os recursos para esta obra. Estamos trabalhando para que seja executada ainda este ano”, afirmou Castro.