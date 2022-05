Governo do Rio vai convocar 600 professores

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 16:43 horas

A convocação será de profissionais aprovados nos concursos de 2013 e 2014

Rio- O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, irá convocar 600 docentes para os cargos de Professor Doc I (16 horas). Esses profissionais foram aprovados nos concursos promovidos em 2013 e 2014.

– Mostramos, mais uma vez, que a educação é prioridade do governo. Queremos que todos os nossos jovens e adolescentes estejam cada vez mais fortalecidos no ensino com o auxílio de profissionais capacitados – disse o governador Cláudio Castro.

A Seeduc já tem realizado ações para atender as carências temporárias e pontuais da rede estadual. Gratificação por Lotação Prioritária (GLPs) aos professores do estado para aulas extras, contratos temporários e renovação de mais de 400 contratados firmados anteriormente, foram algumas das medidas feitas.

– A convocação desses profissionais é uma grande vitória para a educação do Rio de Janeiro. A Seeduc não poupou esforços e esteve o tempo todo na busca de conseguir a autorização para o chamamento dos aprovados nos concursos de 2013 e 2014, a fim de suprir as carências reais da rede pública estadual – declarou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

O cronograma para o processo admissional será divulgado nos próximos dias.