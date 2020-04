Governo estadual divulga lista com bairros de cidades da região que têm pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 18:28 horas

Sul Fluminense – O Governo do Estado do Rio disponibilizou em seu site informações gerais, por região e por município, além do número de mortes da atual situação do coronavírus no Estado. Em Volta Redonda, os bairros que aparecem com moradores que contraíram o novo coranavírus são: Vila Mury, Jardim Amália, Volta Grande, Jardim Ponte Alta, Mariana Torres, Retiro, Vila Rica, Água Limpa, Belmonte, Conforto, Jardim Normândia, Jardim Paraíba, Jardim Tiradentes, Laranjal, Minerlândia, Niteroi, Nova Primavera, São Carlos, São Geraldo, São Luiz, Sessenta e Vila Santa Cecília.

Os números dos boletins do governo do Estado têm uma defasagem com relação ao divulgado pelas prefeituras. Em Volta Redonda, consta no governo do Estado 112 pessoas positivadas para a doença. A prefeitura informou nesta segunda-feira (13) que o município tem 122 casos confirmados da Covid-19. O município, de acordo com a prefeitura, tem sete mortes causadas pelo novo coronavírus.

Já em Barra Mansa, com 18 casos confirmados, os bairros citados são: Estamparia, Ano Bom, Boa Sorte, Colônia Santo Antonio, Jardim America, Santa Rosa, Verbo Divino e Vista Alegre. A cidade registrou no último dia 19 a primeira morte de paciente atestado com Covid-19.

Na cidade de Resende, que tem até agora oito pessoas com o vírus, de acordo com a prefeitura, duas delas estão curadas, os bairros com a doença, segundo dados do Governo no Estado são: Centro, Jardim Brasília, Liberdade, Morada da Colina, Morada do Contorno e Vila Julieta. Uma morte suspeita pela doença ainda aguarda a chegada de resultados dos exames para definir a causa do óbito.

Confira a listagem com os municípios: http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html.