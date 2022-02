Grave acidente em Paraty deixa cinco mortos

Paraty – Um grave acidente ocorrido no KM 581, da Rodovia Rio-Santos, em Paraty Mirim, no final da tarde desta terça-feira, dia 15, deixou cinco pessoas mortas: o motorista, de 20 anos, uma mulher, de 54, outra mulher de 59 anos, um menino de seis anos e uma outra vítima, que não teve a idade divulgada. Segundo informações da Polícia Civil, as vítima são de Barra Mansa, mas os nomes também não foram divulgados.

Uma jovem, de 20 anos, que estava no carro, foi levada para o Hospital Municipal Hugo Miranda e não corre risco de morte. ela fez uma cirurgia. Uma das ocupantes do carro, uma mulher de 59 anos foi levada para o mesmo hospital, mas não resistiu e morreu. As outras vítimas morreram no local do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, onde será feita a identificação.