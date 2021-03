Matéria publicada em 18 de março de 2021, 19:34 horas

Caso os trabalhadores não retomassem o atendimento à população, seria aplicada uma multa diária de R$ 30 mil

Barra Mansa – A paralisação dos rodoviários da empresa Triecon, que atende o município de Barra Mansa, foi encerrada nessa quinta-feira, dia 18. A decisão de colocar um fim a greve aconteceu após uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para que os trabalhadores da empresa, que integra o Consórcio Barra Mansa, retomassem o atendimento à população de forma a garantir o funcionamento de, no mínimo, 70% da frota dos ônibus nos horários de pico, das 5h às 20h e de 50% da frota nos horários das 20h às 5h, domingos e feriados, em toda a abrangência de sua base. Em caso de descumprimento, seria aplicada uma multa diária de R$ 30 mil, podendo ser elevada se houvesse descumprimento de obrigação de fazer.

A Triecon chegou a abrir processo seletivo para contratação de rodoviários em função da decisão de trabalhadores que se recusavam a cumprir a ordem judicial.

Com o fim do movimento grevista, estão sendo apurados possíveis casos de vandalismo e, segundo informações, a investigação está em andamento com provas sendo juntadas em uma denúncia de possível dilapidação de patrimônio. Comprovado o caso, os responsáveis serão denunciados e responderão criminalmente pelos atos praticados. Além disso, caso a denúncia aponte o envolvimento de funcionários, medidas como demissão com justa causa podem ser aplicadas.

Retorno ao trabalho

A paralisação foi encerrada sem um acordo com relação ao pagamento dos 40% do salário de fevereiro. A categoria e as empresas não chegaram a um consenso com relação à forma de pagamento desse percentual. Uma nova rodada de negociação está marcada para segunda-feira, dia 22, no Tribunal Regional do Trabalho. Outra reunião deve acontecer, ainda sem data certa, entre os rodoviários, a Prefeitura de Barra Mansa e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass).