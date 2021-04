Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 11:55 horas

Barra do Piraí- Com a entrada do município na bandeira vermelha no quesito Mapa de Risco (o que coloca com risco alto), a Guarda Municipal de Barra do Piraí voltou a atenção para a sociedade, que em parte ainda não possui consciência da letalidade do vírus e que, por conta disso, não tem feito as regras de distanciamento e de higienização.

Uma das instituições da chamada “linha de frente” contra o avanço da Covid-19, a Guarda Municipal tem intensificado a fiscalização em diferentes pontos de Barra do Piraí. Ao todo, desde que as rotas foram criadas, no sentido de diminuir a força da contaminação pelo novo coronavírus, cerca de 475 Registros de Atendimento Municipal (RAM) foram aplicados.

A pedido da Secretaria de Comunicação Social, a Guarda Municipal de Barra do Piraí, fez um levantamento de fiscalizações em um ano de pandemia. De março de 2020 a igual mês deste ano, foram 475 atendimentos em diferentes áreas comerciais, academias, filas de banco, bem como praças públicas, bares e restaurantes. Além do papel fiscalizador, os guardas municipais também promovem a conscientização.

“A nossa fiscalização, junto à população, é a única que a Prefeitura de Barra do Piraí possui, como o que a gente chama de ‘ponta de lança’, e de maneira direta. Estamos na linha de frente e preocupados com a população. Por conta disso, estamos nas ruas todos os dias, com o aparato necessário para conseguir diminuir a circulação do vírus”, frisa o comandante da Guarda Municipal, Enoch Sach de Melo.

Comandante Melo lembra da parceria que a corporação possui com os agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no quesito fiscalização, bem como com o Departamento Municipal de Vigilância em Saúde. Ele explica, ainda, a respeito da flexibilização, com afrouxamento ou rigidez, dependendo dos Decretos Municipais e a entrada e saída de bandeiras.

“De acordo com as flexibilizações dos decretos, restringindo ou liberando, faz-se necessário aumentar ou diminuir as fiscalizações. Até o presente momento, estamos trabalhando com o Decreto de nº 154, onde estabelecimentos do gênero bares e restaurantes devem fechar às 22 horas, seguindo os protocolos de segurança, e averiguados pela Guarda e Polícia Militar Tais fiscalizações são feitas constantemente no centro e bairros conforme denúncias”, completa.

Para maiores informações ou denúncias de festas clandestinas e aglomerações, a população deve entrar em contato com o telefone da Guarda Municipal (24) 2443-1723.