Guarda Municipal impede entrada de ônibus de outros estados em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 12:07 horas

Volta Redonda e Resende – Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda passaram a manhã deste sábado, 21, orientado motoristas sobre a determinação anunciada pelo prefeito Samuca Silva, impedindo a entrada de ônibus vindos do Rio, Região Metropolitana e São Paulo, entre outras localidades, na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda.

Um motorista da Viação Útil, que seguia destino a São José dos Campos, foi parado e questionou a medida, dizendo que seguia um cronograma da empresa, onde o mesmo constava uma lista de passageiros que deveriam embarcar em Volta Redonda. O motorista, que preferiu não se identificar, seguiu viagem sem acesso ao terminal voltarredondense.

Pela determinação anunciada pelo prefeito, ônibus de 23 estados onde há circulação comunitária do vírus Covid-19 (novo coronavírus) não vão entrar no município.

Em Resende a guarda municipal também passou a manhã deste sábado nas ruas. Agentes do órgão impediram o funcionamento do comércio da cidade. A medida é parte do programa de combate ao coronavírus. “Vamos atuar para fiscalizar o decreto. Já orientamos nossa equipe, pois não estamos tratando com marginais ou algo do tipo. Vamos abordar e avisar que isso é necessário para resguardar a cidade de uma situação ainda pior num futuro próximo”, comentou o comandante da Guarda Municipal César Laurindo.